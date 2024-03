Un but historique de Zurich et YB bascule dans la crise

Les Young Boys ont bien basculé dans la crise. Battus 1-0 par le FC Zurich au Letzigrund sur un but inscrit à la...11e seconde, les Bernois n’y sont plus!

Zurich – YB 1-0 Credit Suisse Super League, 26ème journée, Saison 23/24 03.03.2024

Sept jours après la défaite à domicile contre le Servette FC et quatre après une élimination peu glorieuse en Coupe de Suisse à Sion, la formation de Raphaël Wicky a été incapable de réagir après l’un des trois buts les plus rapides de l’histoire de la Super League. La magnifique reprise du Nigérien Ifeanyi Mathew sur un renvoi bien trop approximatif de Saidy Janko a plongé d’entrée les Young Boys dans le désarroi. Il est édifiant de constater que l’unique véritable chance de revenir au score fut cette frappe sur le poteau de Silvère Ganvoula quelques secondes seulement après le but de Mathew. Pour le reste, il n’y a plus eu grand-chose à voir.

Ce but est d'ailleurs l'un des plus rapides de toute l'histoire de la Super League. Deux Sédunois, Moussa Konaté en mars 2005 contre St. Gall et Ermir Lenjani en avril 2019 face à Lucerne, avaient, pour leur part, marqué à la dixième seconde.

Toujours premiers du classement mais désormais avec un seul point d’avance sur le Servette FC victorieux 2-0 la veille de St. Gall, les Young Boys ne font plus peur à personne. Leur niveau de jeu ne répond plus aux standards d’une équipe appelée à jouer les premiers rôles. Raphaël Wicky semble avoir perdu la main. L’entraîneur valaisan peut se mordre les doigts d’avoir provoqué le départ de Jean-Pierre Nsame. Le roi des buteurs possède cette force de caractère qui manque cruellement à ses anciens coéquipiers en ces heures bien sombres. Il revient désormais à Christoph Spycher et à Steve von Bergen de juger si leur entraîneur est toujours l’homme de la situation. Il est permis aujourd’hui d’en douter vraiment.

Yverdon perd encore

Battu 2-1 à Winterthour, Yverdon a concédé une troisième défaite de rang pour lui rappeler que son unique objectif cette saison est bien le maintien. A la Schützenwiese, les Vaudois ont tout perdu en l’espace de quelques secondes. Sur une faute jugée de dernier recours, la dernière recrue Dimitrije Mamenovic écopait d’un rouge à la 68e. Luca Zuffi transformait le coup franc qui a suivi pour donner la victoire à ses couleurs.

Avec une seule défaite lors de ses dix derniers matches, la formation zurichoise suit vraiment le rythme d’une équipe qui peut accrocher le top-6. Sans oublier un joli coup à jouer en Coupe de Suisse avec une demi-finale à domicile contre le Servette FC.

Pour Yverdon, l’urgence est de rebondir au plus vite. Le match à domicile samedi contre le FC Zurich s’annonce comme un tournant à ne pas manquer.

Winterthour – Yverdon 2-1 Credit Suisse Super League, 26ème journée, Saison 23/24 03.03.2024

