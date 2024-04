Après la défaite samedi du Servette FC à Winterthour, les Young Boys creuseront-ils à nouveau un écart ? Les Bernois bénéficient en ce lundi pascal d’une occasion en or pour reprendre la main.

Les Young Boys retrouveront-ils à Yverdon le chemin de la victoire après leur désolante performance à Lausanne ? KEYSTONE

ATS

Le Champion en titre se déplace à Yverdon avec la possibilité en cas de succès de compter 3 points d’avance sur le Servette FC. Face à une équipe qui a perdu quatre de ses cinq derniers matches et qui paie un lourd tribut au poids des absences, les Bernois aborderont cette rencontre avec les – larges – faveurs du pronostic. A condition toutefois de ne pas présenter le même visage désolant qu’à Lausanne il y a deux semaines et de savoir comment composer en défense centrale sans Aurèle Amenda et Mohamed Cabara qui sont suspendus.

En fin d’après-midi, Lausanne tentera d’enchaîner après sa belle victoire sur les Young Boys. Les Vaudois se déplacent au Letzigrund pour affronter les Grasshoppers dans une rencontre cruciale dans la lutte pour échapper au barrage de promotion/relégation. Un succès permettrait aux Vaudois de laisser les Zurichois à 5 points. Mais Ludovic Magnin et ses joueurs n’oublient pas qu’ils s’étaient inclinés... 5-0 le 2 décembre dernier sur la pelouse du Leztzigrund face à ces mêmes Grasshoppers.

