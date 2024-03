L'incroyable boulette de Souleymane Diaby, un nul pour Grasshoppers

Un autogoal de Souleymane Diaby à la 85e minute a privé le FC Winterthour de sa première victoire face au FC Bâle depuis son retour dans l’élite. La bourde l’Ivoirien va sans doute tourner en boucle.

Sur un centre adverse anodin, le gaucher a voulu remettre le ballon de la tête à son gardien. Mais les deux hommes ne se sont pas compris. Malgré le retour désespéré de Mavin Keller, le ballon a bien fini sa course derrière la ligne pour le 1-1. Ce nul n’arrange aucune des deux équipes dans la mesure où les Zurichois auraient pu, avec une victoire, consolider leur place dans le top 6. Quant aux Rhénans, ils ont sans doute laissé échapper leur dernière chance de monter dans le bon wagon au soir de la 33e journée.

Fabio Celestini n’a donc pas fêté la reconduction de son contrat pour les deux prochaines saisons de la manière qu’il souhaitait. La faute en grande partie à la magnifique ouverture du score de Basil Stillahrt à la 40e dont la frappe dans la lucarne de Marwin Hitz est à montrer dans toutes les écoles.

Le FCB a eu toutefois le mérite de ne jamais renoncer. La tête sur le poteau de Thiermo Barry à la 76e aurait pu leur permettre de revenir plus vite dans le match. Aussi malheureux soit-il, l’autogoal de Diaby répond à une certaine morale. Bâle ne méritait pas de perdre ce match.

Un nul également pour Grasshoppers et St. Gall

Au Letzigrund, on s’est également séparé sur ce score de 1-1 entre les Grasshoppers et le FC St. Gall. Largement dominés et menés au score après le but de Chadrac Akolo juste avant la pause, les Zurichois ont égalisé par Bradley Fink à la 80e. Avec ce point, ils laissent la place de barragiste au Lausanne-Sport qui reçoit les Young Boys ce dimanche.

ats