L'incroyable bourde de Joël Mall, Bâle se donne de l’air

Une bourde incroyable de Joël Mall, le héros de la finale de la Coupe, a plongé le Servette FC dans les enfers à Lugano. Les Grenat se sont inclinés 3-1 après avoir pourtant ouvert le score à la 61e minute par Dereck Kutesa.

Lugano – Servette 3-1 Credit Suisse Super League, 3ème journée, Saison 24/25 03.08.2024

ATS

Après l’égalisation de la tête de Mohamed Mahmoud sur un corner de Renato Steffen, deux hommes sortis du banc, le portier genevois a commis l’irréparable à la 78e en laissant filer une passe en retrait de Bradley Mazikou dans ses propres filets. On savait que le jeu au pied n’était pas la qualité première de Joël Mall. Mais commettre une telle erreur à cet instant de la rencontre est presque impardonnable.

Le portier ne porte toutefois pas seul la responsabilité de cette première défaite de la saison. Son entraîneur Thomas Häberli a également été très mal inspiré avec sa décision surprenante de remplacer à la 67e déjà son meilleur homme Dereck Kutesa. Comme si le Servette FC s’était tiré une première balle dans le pied...

Avec ce succès qui lui offre une belle revanche sur les Grenat deux mois après l’incroyable défaite en finale de la Coupe de Suisse, Lugano présente un bilan parfait en championnat avec neuf points cueillis en trois rencontres. Si Renato Steffen, auteur du 3-1, se montre toujours aussi décisif et inspiré, les Tessinois vont très vite s’avancer comme les favoris no 1 dans la course au titre.

Bâle s’impose

Au Letzigrund, le FC Bâle s’est donné de l’air. Après deux défaites initiales, la formation de Fabio Celestini s’est imposée 3-0 devant les Grasshoppers. Auteur d’un doublé, Thierno Barry a signé un retour gagnant pour le plus grand soulagement de son entraîneur. L?attaquant français avait été frappé la semaine dernière d’une suspension interne pour une sortie nocturne et une arrivée tardive à l’entraînement.

GC Zurich – Bâle 0-3 Credit Suisse Super League, 3ème journée, Saison 24/25 03.08.2024

ats