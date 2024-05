Stade Lausanne-Ouchy ne rend toujours pas les armes !

Le Stade Lausanne-Ouchy n'est pas encore relégué en Challenge League. Vainqueurs 3-1 d'Yverdon samedi, les Stadistes auront toutefois besoin d'un miracle pour revenir sur la place de barragiste occupée par Grasshopper, qui les devance encore de 8 points.

Stade-Lausanne – Yverdon 3-1 Credit Suisse Super League, 35ème journée, Saison 23/24 11.05.2024

ATS

Ce succès, seulement le troisième du SLO à la Pontaise cette saison, porte la marque de Liridon Mulaj. Après un penalty d'Alban Ajdini détourné par Paul Bernardoni, l'ailier de 25 ans a botté un corner repris victorieusement de la tête par Rayan Kadima (66e).

Yverdon a bien égalisé trois minutes plus tard, par l'inévitable Kevin Carlos, mais Mulaj a endossé son costume de sauveur en inscrivant un fantastique doublé. Une somptueuse frappe du pied droit décochée à 30 mètres du but de Bernardoni (77e) et une tête plongeante et rageuse (87e) ont en effet permis au SLO de rester en vie au moins quelques jours de plus.

luwi, ats