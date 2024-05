Sayfallah Ltaief n'évoluera plus en Super League la saison prochaine. L'ailier prêté par le FC Bâle au FC Winterthour va rejoindre l'Eredivisie néerlandaise. Il a signé un contrat valable jusqu'à l'été 2027 avec Twente Enschede.

ATS

A Winterthour, le double national tunisien et suisse, né à Zurich, fait partie des piliers cette saison: il a marqué neuf buts et délivré six passes décisives en championnat. On ne sait pas combien son transfert va rapporter dans les caisses du FCB, qui a annoncé ce transfert vendredi en début d'après-midi.

Un deuxième joueur appartenant au FCB, Nasser Djiga, ne reviendra pas au Parc St-Jacques. Le défenseur central burkinabé de 21 ans rejoint de manière définitive l'Etoile Rouge de Belgrade, qui a levé l'option d'achat d'un joueur arrivé en prêt l'été dernier.

ATS