Milos Malenovic est le nouveau directeur sportif du FC Zurich. L'ancien agent de joueurs prend ses fonctions avec effet immédiat. Il succède à Marinko Jurendic, qui a quitté ce poste cet été.

𝐇𝐞𝐫𝐳𝐥𝐢𝐜𝐡 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐤𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐢𝐦 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐭𝐜𝐥𝐮𝐛, 𝐌𝐢𝐥𝐨𝐬! 🔵⚪️



Der FCZ heisst seinen neuen Sportchef herzlich willkommen und wünscht ihm viel Freude und Erfolg bei seiner Arbeit.#fcz #NieUsenandGah pic.twitter.com/S9LYoTmLXX — FC Zürich (@fc_zuerich) October 2, 2023

Considéré comme le candidat idéal par le président Ancillo Canepa, Malenovic (38 ans) a eu l'occasion de découvrir le club dès cet été dans le cadre d'un mandat de conseiller. Avec sa prise de pouvoir au FCZ, il cesse toutes ses activités pour des tiers et travaillera exclusivement pour son nouvel employeur, comme l'a indiqué le club.

Milos Malenovic a débuté comme footballeur au FCZ, puis a également joué à GC, Wohlen, St-Gall, Xamax et aux Pays-Bas. Sa carrière de joueur s'est terminée prématurément à l'âge de 26 ans en raison d'une blessure. L'actuel leader de la Super League espère optimiser son système de transfert grâce au réseau international de Malenovic.

La rumeur selon laquelle Malenovic pourrait reprendre le club a en revanche été démentie par Ancillo Canepa. «Une vente du FC Zurich n'est pas à l'ordre du jour pour le moment», a déclaré le septuagénaire. «Tant qu'Heliane (réd: son épouse) et moi aurons le sentiment de pouvoir faire la différence et tant que nous serons en forme et en bonne santé, nous resterons responsables».

ATS