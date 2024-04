«Pas normal de siffler ainsi» - Le coup de gueule de Jordi Quintillà

Joueur du FC Saint-Gall, Jordi Quintillà a poussé un coup de gueule contre l'arbitrage en Suisse après le match nul (3-3) jeudi contre le FC Lausanne-Sport à la Tuilière.

Jordi Quintillà : «Ce n'est pas normal que l’arbitre siffle comme ça» Joueur du FC Saint-Gall, Jordi Quintillà a poussé un coup de gueule contre l'arbitrage en Suisse après le match nul (3-3) jeudi contre le Lausanne-Sport à la Tuilière. 05.04.2024

blue Sport NL Nicolas Larchevêque

Dans un match riche en rebondissements (3-3), le Lausanne-Sport a arraché un point dans les ultimes minutes de jeu face à Saint-Gall jeudi lors de la 30e journée de Super League. Auteur d’un doublé, Donat Rrudhani a trouvé l’égalisation (86e) sur un pénalty accordé par l’arbitre Luca Piccolo suite à l’intervention de la VAR.

L’officiel a ainsi jugé fautif le tacle du défenseur des Brodeurs Abdoulaye Diaby sur l’attaquant vaudois Kaly Sène, qui venait de frapper au but. Mais cette décision a passablement fait grincer des dents, à commencer par Jordi Quintillà. «Je l’ai déjà dit il y a pas mal d’années : l’arbitrage en Suisse en général doit s'améliorer, avec tout le respect que j'ai pour le sport», a ainsi critiqué l’Espagnol du FCSG au micro de blue Sport.

«Le foot, c'est mon bébé. C’est mon hobby et on fait tout pour que le week-end on fasse un bon match. J'espère et j'attends aussi cela de l'arbitrage suisse. Je pense que ça ne suffit pas, dans tous les domaines», a poursuivi le milieu de terrain formé au FC Barcelone.

Avant de revenir sur l’action en question : «Je ne sais pas s’il y a penalty ou non, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas normal que Monsieur Luca (Piccolo) siffle comme ça aujourd’hui, avec tout le respect que j'ai pour l’arbitrage. Je sais que c'est super difficile, mais j'attends beaucoup plus de ces professionnels, comme on attend beaucoup de nous.»

Malgré leur frustration, Quintillà et son équipe devront se contenter de ce nul, eux qui voient le FC Lucerne, vainqueur de Yverdon Sport dans le même temps (1-0), revenir à une unité de leur 6e place, synonyme de qualification pour le «Championship Group».