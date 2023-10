Winterthour s'est replacé dans la course au top 6 de Super League. Son succès 2-1 à domicile contre Saint-Gall lors de la 11e journée lui permet de regarder vers le haut du classement.

Winterthour – St-Gall 2-1 Credit Suisse Super League, 11ème journée, Saison 23/24 22.10.2023

Les Zurichois de Patrick Rahmen l'ont emporté grâce à des réussites de Turkes (55e) et Di Giusto (63e), servis sur un plateau par respectivement Zuffi et Ltaief. «Winti» a bien été l'équipe la plus tranchante sur la pelouse de la Schützenwiese. La réduction du score sur coup franc par Quintilla (94e) a été trop tardive pour remettre en question l'issue de la rencontre.

Cette défaite confirme que Saint-Gall, redoutable chez lui, voyage par contre bien mal. En championnat, les Brodeurs attendent une victoire en déplacement depuis désormais 12 matches.

Depuis qu’il est à la tête de l'équipe saint-galloise (ndlr : en 2018), Peter Zeidler ne s'est d'ailleurs encore jamais imposé à la Schützenwiese.