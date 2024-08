Pour le grand retour de Xherdan Shaqiri, Bâle s'offre Yverdon

Yverdon-Sport a courbé l'échine sur le terrain de Bâle, dimanche en Super League (2-0). Les Nord-Vaudois pointent ainsi toujours à l'avant-dernière place du classement.

Bâle – Yverdon 2-0 Credit Suisse Super League, 5ème journée, Saison 24/25 25.08.2024

ATS Clara Francey

Le FC Bâle est une équipe qui ne convient pas aux Yverdonnois. Dans l'histoire de leurs confrontations directes, le club rhénan s'est désormais imposé douze fois, pour un nul et trois succès des «vert et blanc», dont le dernier remonte au 24 septembre dernier.

Pire encore, Yverdon s'est déplacé à Saint-Jacques en n'ayant plus gagné à l'extérieur en Super League depuis plus d'un an. Le dernier succès date du 6 août 2023, avec une victoire 2-1 dans le derby vaudois contre le LS.

En encaissant des buts d'Albian Ajeti dès la 8e minute et de Bradley Fink à la 55e, et en n'ayant pu armer que deux tirs cadrés de tout le match, les Vaudois n'ont pas pu corriger le tir. Ils ont même égalé un peu enviable record négatif en première division. Comme Aarau (entre 2014 et 2015) et Vaduz (de 2008 à 2014), ils ont disputé une série de 20 matches sans victoire (5 nuls, 15 défaites). De quoi rester collés en fond de classement, à égalité de points avec Young Boys au terme de cette 5e journée.

Côté bâlois, le match a été marqué par l'entrée en jeu de Xherdan Shaqiri à la 66e. Le néo-retraité international a ainsi disputé son 93e match de Super League, le premier depuis plus de 12 ans. Le 23 mai 2012, il avait été l'unique buteur d'un FCB déjà assuré d'être champion, dans une défaite 2-1 contre YB.

La victoire des hommes de Fabio Celestini leur permet de remonter à la 3e place du classement, derrière Zurich et Lucerne.