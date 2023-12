«Quel joueur accepterait de passer autant de temps sur le banc ?»

Malgré la victoire de son équipe contre le SLO (3-1), l'attaquant des Young Boys Jean-Pierre Nsame était très en colère samedi soir.

SLO – YB 1-3 Credit Suisse Super League, 18ème journée, Saison 23/24 16.12.2023

A la faveur de leur succès 3-1 à la Pontaise samedi soir, les Young Boys passeront les fêtes en tête du classement de Super League. Et à moins notamment d'un doublé, ou plus, de Chris Bedia ce dimanche après-midi contre Lugano, Jean-Pierre Nsame (9 réussites) restera assis sur le trône des meilleurs buteurs du championnat helvétique jusqu'au 20 janvier prochain au moins.

Malgré cela, le Camerounais de 30 ans était très remonté après la victoire des siens contre le SLO en raison de son faible temps de jeu, lui qui n'est rentré qu'à la 64e minute samedi. Depuis le début de la saison, Nsame joue, en moyenne et toutes compétitions confondues, moins d'une heure par match. A titre de comparaison, Chris Bedia, meilleur buteur du SFC, est aligné 20 minutes de plus que l'attaquant d'YB.

«La première chose, c’est que je suis heureux. Heureux pour l’équipe et la victoire. Mais ensuite, je suis fâché. Vraiment fâché. Je me pose la question : à ma place, qui accepterait de jouer si peu ? Quel joueur, en Europe ou ailleurs, qui a autant fait pour son club, qui se sent aussi en forme que moi, serait d’accord avec cette situation ?», a réagi Nsame auprès de nos confrère du Matin.

Avant de poursuivre : «Même en jouant peu, je continue à marquer, des buts souvent importants (ndlr : il marque en moyenne un but en Super League toutes les 100 minutes). Ça me rend fier de rester aussi régulier chaque saison. Mais encore une fois : quel autre attaquant accepterait de passer autant de temps sur le banc dans ma situation ? Ce n’est pas logique pour moi. Mais il faut avancer. Je n’ai pas un caractère à faire des histoires.»

Raphael Wicky entendra-t-il le cri du coeur de son attaquant ? Réponse dans quelques semaines, trêve hivernale oblige.