Sorti en 16e de finale d'une Coupe de Suisse dont il était le tenant du trophée, le Servette FC doit rebondir en Super League, dès samedi. Les Grenat se déplacent à Zurich pour y affronter GC à 18h.

Le Servette FC de Steve Rouiller doit réagir après son élimination en Coupe KEYSTONE

ATS

La formation genevoise, qui s'est inclinée 2-1 à Schaffhouse en Coupe dimanche dernier, reste sur un succès en championnat, à Winterthour (1-0). Mais cette victoire remonte au 1er septembre déjà, avant la trêve internationale.

Egalement éliminés en Coupe d'Europe, les hommes du coach Thomas Häberli n'ont plus que la Super League à se mettre sous la dent. Malgré l'humiliation vécue face à Bâle le 11 août, ils pointent au 2e rang du classement à une longueur du leader Lugano.

Grasshopper n'a pour sa part connu qu'une seule victoire en championnat, face à Sion à la fin août. Neuvièmes avec quatre points, les Sauterelles espèrent sortir de la zone dangereuse. Ils ne comptent qu'un point de plus que la lanterne rouge YB.

Le haut du classement

Les deux autres matches de la première partie de cette 7e journée mettront aux prises d'une part St-Gall et Lucerne (18h), et d'autre part Bâle et Zurich (20h30). Ces quatre équipes se tiennent en 1 point au classement, Zurich (3e avec 11 points, soit 1 de moins que Servette) et St-Gall (6e, 10 points) comptant un match en retard.

