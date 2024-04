Après trois derniers matches manqués, Servette doit se reprendre lors de la 31e journée de Super League. Mais les Genevois n'auront pas la tâche facile contre Zurich samedi à la Praille (20h30).

Battus par le SLO, Takuma Nishimura et Servette doivent réagir. IMAGO

Les deux dernières défaites – à Winterthour et surtout à domicile face au SLO – ont fait mal au groupe de René Weiler dans la lutte à distance avec le leader YB. Il s'agit désormais de retrouver la confiance en accueillant Zurich. Et même si les Zurichois occupent la 4e place du classement, ils n'ont plus gagné depuis le 3 mars face à YB.

Et derrière le FCZ, ça pousse avec Winterthour, St-Gall et Lucerne, 7e à trois longueurs des Zurichois. Winterthour devra lui se montrer sous son meilleur jour avant de défier Lugano. Les Tessinois comptent six succès de rang en championnat et ont inscrit 26 points sur les 33 derniers mis en jeu.

Le SLO reçoit lui Bâle à la Pontaise à 18h pour, en cas de victoire, mettre la pression sur GC et Bâle.

