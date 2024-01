Bonne affaire pour Yverdon, énorme gâchis pour Servette

Même s’il a porté son invincibilité à 12 matches, le Servette FC a perdu gros à Winterthour. Les deux points égarés à la Schützenwiese mettent un frein à son ambition de jouer le titre.

Contraints au nul 3-3 après avoir pourtant mené 3-1 jusqu’à la 81e, les Grenat ne sont pas loin d’avoir commis une faute professionnelle. Leur relâchement coupable en fin de rencontre est impardonnable pour une équipe qui entend rivaliser avec les Young Boys. Au final, le retard de 9 points qu’ils accusent désormais sur les Bernois apparaît insurmontable.

Avant de couler à l’image d’un Braley Mazikou sur son flanc gauche, les Servettiens avaient récité une belle leçon de réalisme. Jérémy Guillemenot et Dereck Kutesa ont, ainsi, excellé dans le jeu de rupture pour donner deux longueurs d’avance à leurs couleurs à la pause. Le remplacement du duo à la 79e a coïncidé avec le début des ennuis pour le Servette FC.

Yverdon sur le fil

Ce samedi à la Praille, les Genevois ne devront pas dévoiler les mêmes failles face à Yverdon lors du premier derby romand de l'année. Malgré le carrousel incessant des transferts, le néo-promu témoigne toujours des mêmes valeurs d’abnégation et de résilience qui lui ont permis de s’imposer 2-1 sur le fil devant Lucerne. Les Vaudois ont raflé la mise grâce à une réussite de Varol Tasar à la 88e. Déjà à l’origine du penalty de l’ouverture du score, le transfuge de Lucerne a été le grand homme du match.

Ce succès permet à Yverdon de revenir à deux points de Lugano, cinquième, et à un de Lucerne, sixième. Avec son nouveau gardien Paul Bernardoni qui a livré la marchandise pour sa grande première, Yverdon peut croire qu’une qualification pour le tour final des six premiers est possible.

