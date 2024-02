Spycher réagit à la polémique, Varela pousse un coup de gueule

Vendredi dernier, l'ancien meilleur buteur des Young Boys Jean-Pierre Nsame critiquait durement son ex-employeur dans la «Tribune de Genève». Ce week-end, Christoph Spycher a répondu aux accusations du Camerounais au micro de blue Sport.

Arrivé dans la capitale en 2017 en provenance de Servette, Jean-Pierre Nsame a rejoint cet hiver le club italien de Côme en Serie B après six saisons passées sous les couleurs des Young Boys.

Un départ dans la douleur qu'il a décrié dans la «Tribune de Genève» ce vendredi, accusant ses anciens dirigeants de lui avoir «manqué de respect» et se sentant «trahi» par YB.

Avant la rencontre face à Servette, Christoph Spycher, copropriétaire du club, est revenu sur la situation. «Au final, pour que ça se termine bien, il y a toujours besoin de deux parties ; des fois ça marche, des fois non, et on a dit ce qu'on a dit. Nous avons toujours été honnêtes et transparents, et la façon dont l'autre côté veut avancer, ça, c'est sa décision.»

«Encore heureux qu'un club ne pense qu'à lui»

Une situation qui fait beaucoup réagir, y compris l'ancien attaquant d'YB (2005-2009), Carlos Varela : «Pour moi, ce n'est pas un manque de respect. Soyez honnêtes et dites qu'un manque de respect pour vous, c'est : on ne m'a pas donné le contrat que je voulais, on ne m'a pas donné le nombre d'années que je voulais, on ne m'a pas donné le salaire que je voulais.»