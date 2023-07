Stade-Lausanne-Ouchy a subi une nouvelle défaite dimanche en Super League, quatre jours après son revers contre le FC Lugano (3-0). Le club vaudois s’est incliné (2-1) à Lucerne, encaissant le but décisif à la 85e minute après avoir pourtant égalisé trois minutes plus tôt.

Lucerne – SLO 2-1 Credit Suisse Super League, 2ème journée, Saison 23/24 30.07.2023

Lucerne a signé sa première victoire en championnat lors de la 2e journée. Face au Stade Lausanne-Ouchy, les joueurs de Suisse centrale se sont imposés 2-1 grâce à un doublé de Lars Villiger.

L'attaquant de 20 ans est entré en jeu à la pause et est devenu le match winner. Il a d'abord donné l'avantage à ses couleurs en n'ayant plus qu'à pousser au fond une passe de Meyer. Villiger a ensuite marqué le but de la victoire à la 85e minute d'un joli tir croisé.

Elies Mahmoud, de héros à zéro

La défaite est amère pour les Vaudois. Quelques minutes plus tôt, Elies Mahmoud avait profité d'une mésentente dans la défense lucernoise pour égaliser. Et peu après, Florian Danho avait même le deuxième but au bout du pied, mais le gardien de Lucerne a pu s'interposer du bout du pied.

Et malheureusement pour les Stadistes, le buteur Mahmoud - entré en jeu à la 80e minute - a été expulsé dans les arrêts de jeu pour un crachat sur Marco Buch.

Lucerne, avec Ardon Jashari en deuxième mi-temps pour son 21e anniversaire, a réussi sa répétition générale en vue du match retour contre Djurgarden jeudi dans les qualifications de la Conference League.