Pour le premier match de son histoire en Super League, Stade-Lausanne-Ouchy a subi une défaite sans appel (0-3) face au FC Lugano mercredi dans une Pontaise clairsemée.

Stade-Lausanne-Ouchy – Lugano 0-3 Credit Suisse Super League, 1ère journée, Saison 23/24 26.07.2023

Le Stade Lausanne-Ouchy a été battu pour sa première dans l'élite du football suisse. En conclusion de la 1re journée de Super League, le club vaudois s'est incliné 3-0 à la Pontaise contre Lugano.

Les Tessinois, plus réalistes, ont marqué par Steffen (9e), Celar (48e) et Amoura (63e). Bottani a délivré la passe décisive sur les deux premières réussites, Steffen sur la dernière. Comme il fallait s'y attendre, Lugano a globalement fait preuve de davantage d'équilibre et de cohérence que son adversaire, qui n'a toutefois pas démérité.

Anthony Braizat : «On se tue un petit peu» Entraîneur du Stade-Lausanne-Ouchy, Anthony Braizat a livré ses impressions au micro de blue Sport après la première de son club en Super League. La rencontre s’est soldée par une défaite (0-3) contre le FC Lugano. 26.07.2023

Le SLO a en effet parfois réussi de belles choses sur le plan offensif, se créant même plusieurs occasions. Hamdiu a notamment tiré sur le poteau (31e).

Par contre, les promus vaudois ont affiché certaines lacunes en défense qu'il faudra corriger rapidement, sous peine de vivre une saison difficile. Engager un véritable patron expérimenté dans ce secteur semble indispensable.