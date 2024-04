La Commission des licences de la SFL a accordé le droit de jouer à 20 des 22 clubs de Super League et de Challenge League, a annoncé la SFL dans un communiqué. La licence a été refusée en première instance au FC Winterthur (SL) et au FC Schaffhouse (ChL), qui peuvent faire appel jusqu'au 24 avril.

La Commission a refusé la licence au FC Winterthour en raison de critères non remplis dans le domaine des infrastructures. Le FC Schaffhouse a lui été recalé pour des motifs financiers. Les deux clubs ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient déposer un recours, et l'instance de recours rendra sa décision le 17 mai au plus tard.

Les dirigeants de Winterthour ont immédiatement annoncé qu'ils allaient «fournir les documents manquants dans les délais impartis, en collaboration avec la ville de Winterthour, propriétaire du stade». Les deux parties sont confiantes quant au fait que le FCW, surprenant 5e du classement de Super League, continuera à évoluer au sein de l'élite du football suisse la saison prochaine.

Début avril, la SFL avait annoncé qu'elle allait dénoncer Schaffhouse et Bellinzone à la commission de discipline pour absence d'attestations mensuelles de salaire. Mais contrairement à Schaffhouse, les Tessinois ont finalement obtenu la licence qui permet à un club d'évoluer en Challenge League.

Feu vert pour Etoile Carouge

En outre, Etoile Carouge et le FC Rapperswil-Jona, les deux équipes actuellement en tête du classement de Promotion League, ont obtenu le feu vert pour une éventuelle promotion. Ils ont obtenu la licence nécessaire pour évoluer en Challenge League la saison prochaine, souligne le communiqué.

