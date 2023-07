Six jours après avoir offert une très belle réplique aux Young Boys, Lausanne n’a pas réussi à signer sa première victoire de la saison. Le néo-promu a été tenu en échec par les Grasshoppers (1-1).

Lausanne-Sport – GC 1-1 Credit Suisse Super League, 2ème journée, Saison 23/24 29.07.2023

Dans une rencontre qui a vu les attaques prendre le pas sur les défenses, les Vaudois ont lâché deux points à la 76e lorsque Giotto Morandi pouvait couper au premier poteau un corner pour égaliser. Bien décevants contre le Servette FC lors de la première journée, les Zurichois ont livré une performance qui a dû réjouir leur entraîneur Bruno Berner. Il y a vraiment de la vie dans cette équipe qui était apparue si amorphe une semaine plus tôt.

Ludovic Magnin regrettera bien sûr cette faute d’inattention de la 76e minute. Les Lausannois avaient eu le bonheur d’ouvrir le score à la 43e grâce au Roumain Rares Ilie. Après avoir frôlé le pire en début de rencontre, Lausanne était parvenu à développer son football. Un football qui, à défaut d’obtenir pour l’instant des résultats, séduit le plus souvent l’observateur.

Lugano leader provisoire

Si Lausanne et les Grasshoppers ne décollent pas vraiment, le FC Lugano surfe sur la bonne vague. Dans un Cornaredo aménagé en raison des travaux qui aboutiront à la construction d’une nouvelle enceinte, les Tessinois ont pris provisoirement la tête du classement. Moins de trois jours après leur succès 3-0 à la Pontaise devant le Stade Lausanne-Ouchy, ils se sont imposés 1-0 devant le FC St. Gall sur une réussite de Zan Celar à la 70e sur un service en or de Mohammed Amoura. On sent le FC Lugano vraiment taillé pour tenir les tout premiers rôles cette saison.

Lugano – St-Gall 1-0 Credit Suisse Super League, 2ème journée, Saison 23/24 29.07.2023

ats