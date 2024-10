Un quatuor féminin dirigera le match de Super League entre Yverdon et Lugano dimanche (16h30), a annoncé l'ASF. Ce sera une première à ce niveau dans le football suisse.

Désirée Grundbacher dirigera Yverdon - Lugano dimanche. KEYSTONE

La partie aura Désirée Grundbacher comme arbitre principale. Elle sera assistée par Susanne Küng et Linda Schmid, alors que Déborah Anex officiera comme quatrième officielle. Cette désignation ouvre aussi la «Week of the Referee» à laquelle l'ASF participe.

