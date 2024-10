La 10e journée de Super League a souri aux clubs vaudois. Yverdon a battu Lugano 2-0 dimanche après-midi, Lausanne-Sport s'imposant sur le même score face à la nouvelle lanterne rouge Winterthour.

Yverdon a ainsi mis fin à une série de cinq matches sans défaite de Lugano, qui laisse donc le FC Zurich occuper seul la tête du classement. L'arbitre principale Désirée Grossenbacher a su prendre ses responsabilités dans le premier match de l'histoire de la Super League arbitré par un quatuor 100% féminin.

Mme Grundbacher a en effet accordé – judicieusement – un penalty à Yverdon dans les arrêts de jeu de la première mi-temps après consultation de la VAR. Après avoir averti Baradji pour une simulation dans un premier temps, elle a finalement sanctionné Mahou pour sa faute commise sur le milieu yverdonnois.

C'est Boris Cespedes qui s'est chargé de transformer le penalty à la 49e, en prenant à contre-pied Amir Saipi. Le gardien luganais a été trompé une deuxième fois à la 58e, après une mésentente avec El Wafi dont la remise de la poitrine s'est transformée en un autogoal sur une action pourtant sans danger.

Sans solution dimanche, Lugano reste donc à trois points du FC Zurich et à deux du Servette FC, désormais 2e. Yverdon, qui a porté son invincibilité à trois matches d'affilée, conserve pour sa part la 8e place avec une longueur d'avance sur son rival cantonal Lausanne-Sport.

Sanches décisif

Un Lausanne-Sport qui a enfin fêté son premier blanchissage de la saison dimanche à la Tuilière. Défense la plus perméable de cette Super League 2024/25 avec 19 buts encaissés, la troupe de Ludovic Magnin a forcé logiquement la décision sur des buts d'Alvyn Sanches (8e) et d'Alban Adjini (23e).

Sanchez fut le grand homme du match. L'international M21 a marqué son quatrième but dans ce championnat 2024/25 sur un superbe solo, entamé à mi-terrain par un grand pont et conclu avec un extérieur du pied gauche. Il fut ensuite à l'origine du 2-0, son ouverture trouvant Diabaté qui a remis immédiatement le cuir à Ajdini.

Bâle arrache les 3 points

Le dernier match disputé dimanche a vu Bâle s'imposer sur le fil face à St-Gall (2-1). Mené au score dès la 7e, le FCB a renversé la vapeur grâce à un doublé de Kevin Carlos. L'ex-Yverdonnois a marqué le but de la victoire à la 95e, permettant à son équipe de grimper au 5e rang à deux points de Lugano et de Lucerne.

Leader avant cette journée à la faveur d'un plus grand nombre de buts marqué, Lucerne ne fait en effet plus non plus partie du trio de tête. Le FCL s'est incliné 2-1 samedi sur la pelouse des Young Boys, qui ont réussi le K.O. au retour des vestiaires avec des réussites de Monteiro (47e, 1-0) et Itten (50e, 2-0).

Joël Magnin a donc entamé victorieusement son deuxième intérim sur le banc bernois, même si l'embellie n'a pas été spectaculaire. Ces trois points vont faire du bien à YB, notamment dans l'optique de la réception de l'Inter Milan mardi en Ligue des champions. Ils permettent aussi à Young Boys d'abandonner la lanterne rouge.

