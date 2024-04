Une pépite et un précieux succès pour Yverdon

Loin d’évoluer au niveau qui devrait être le leur, les Young Boys témoignent d’une réelle force de caractère. A St. Gall, c’est cette qualité essentielle qui leur a permis d’arracher le point du nul (2-2). De son côté, Yverdon a pris le meilleur sur Grasshopper (3-2).

St-Gall - YB 2-2 Credit Suisse Super League, 31ème journée, Saison 23/24 07.04.2024

ATS blue Sport

Menés 2-0 jusqu’à la 79e minute, les Bernois ont égalisé grâce à une tête de Silvère Ganvoula et à une reprise de Joel Mvuka pour arracher un point presque inespéré. Il leur permet de compter désormais un avantage de 5 longueurs sur le Servette FC et de garder le FC Lugano à une distance «raisonnable» de 6 points.

Dans un Kybunpark à guichets fermés et face à un adversaire qui joue sa place dans le top 6, les Bernois ont toutefois témoigné d’une étonnante fragilité défensive. Dans l’axe, la paire formée par Aurèle Amenda et Mohamed Camara ne dégage aucune assurance. Sur les côtés, les latéraux sont bien trop friables. En dans la cage, le capitaine David von Ballmoos ne dégage pas une impression formidable dans son jeu au pied...

Leur chance dimanche est peut-être venue de l’étonnante fébrilité qui peut saisir le FC St- Gall. Comme contre Lucerne lundi et à Lausanne jeudi, la formation de Peter Zeidler a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras. Ces trois «couacs» risquent de coûter très cher à l’heure des comptes.

Yverdon enfonce GC

Dans l’autre rencontre disputée à 16.30, Yverdon a encore enfoncé davantage les Grasshoppers qui ont concédé une troisième défaite en six jours et qui devront s’estimer heureux s’ils échappent à la relégation directe. La place de barragiste leur semble promise même s’ils ont témoigné d’un certain orgueil dimanche. Menés au score et réduits à dix après l’expulsion de Joshua Laws à la 22e, les Zurichois n’ont rien lâché alors que tout s’était ligué contre eux.

Yverdon - GC 3-2 Credit Suisse Super League, 31ème journée, Saison 23/24 07.04.2024

A la faveur de ce succès, Yverdon est revenu à la hauteur du Lausanne-Sport au classement. Même si elle fut acquise un peu dans la douleur, cette victoire répond à une certaine morale : une équipe qui ouvre la marque sur une frappe aussi magistrale que celle de Kevin Carlos à la 9e minute ne peut que gagner.... Le but de l'attaquant espagnol risque de tourner en boucle un certain temps.