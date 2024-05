Trois jours après son nul à St-Gall, le Servette FC se déplace ce mercredi à Zurich. Face au FCZ, les Grenat se doivent de l’emporter pour mettre la pression sur Lugano et Young Boys en lice jeudi.

Le Servette FC à l'épreuve du FC Zurich. KEYSTONE

ATS

A sept points des Bernois et à un des Tessinois, le Servette FC ne peut plus s’égarer si l’entend rester à la fois dans la course au titre pour quelques heures encore et dans celle de la deuxième place qui ouvrira les portes du tour préliminaire de la Ligue des champions. Les Grenat se souviendront qu’ils s’étaient imposés 2-0 le 4 novembre dernier au Letzigrund face au FCZ grâce à des réussites de Chris Bedia et de Steve Rouiller.

Ce mercredi, le Servette FC trouvera sur sa route une équipe qui se bat pour une place européenne et qui a enfin refait le plein de confiance à la faveur de son succès 3-1 à Winterthour après trois défaites de rang. Mais il n'en demeure pas moins que le FCZ traverse une saison bien terne.

Le LS pour sauver sa peau

Dans l’autre match de la soirée, le Lausanne-Sport tentera de cueillir une première victoire dans le «relegation group» lors de la venue de Lucerne. Un succès qui permettrait aux Vaudois d’être hors de portée de Grasshopper, barragiste mais revenu à quatre points après sa victoire mardi contre Yverdon (2-0), et de sauver leur place dans l’élite.

ATS / blue Sport