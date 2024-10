Pour le retour sur le banc de Joël Magnin, qui a pris la succession de Patrick Rahmen, Young Boys s’est offert (2-1) le FC Lucerne, leader de Super League au coup d’envoi, samedi au Wankorf lors de la 10e journée. Le FC Zurich, victorieux du derby contre Grasshopper (2-1), en profite pour prendre la tête du championnat.

YB – Lucerne 2-1 Credit Suisse Super League // 10ème journée // Saison 24/25 19.10.2024

ATS Nicolas Larchevêque

Les Young Boys ont renoué avec la victoire en battant Lucerne 2-1 lors de la 10e journée de Super League. L'autre rencontre débutée à 18h00 a vu le FC Zurich dominer Grasshopper 2-1.

Joël Magnin a donc entamé victorieusement son deuxième passage intérimaire sur le banc de YB, même si l'embellie n'a pas été spectaculaire et que le chantier reste important. Après une première période plutôt décevante, le technicien neuchâtelois a vu ses joueurs réussir le k.-o. dès la reprise, avec des réussites de Monteiro (47e) et Itten (50e), lequel avait aussi touché la barre une minute plus tôt.

Au pied du mur, Lucerne a réagi ensuite. Von Ballmoos a sauvé plusieurs fois avant d'être battu sur une tête de Jaquez (70e). Les visiteurs n'ont toutefois pas pu égaliser, malgré une tête de Villiger sur la transversale (89e) et plusieurs autres occasions.

Zurich prend la tête

En tremblant, YB a abandonné la lanterne rouge, ce qui était l'objectif. Ces trois points vont faire du bien à l'équipe avant de recevoir l'Inter Milan mardi en Ligue des champions.

Au Letzigrund, le derby de la Limmat a vu le FC Zurich s'imposer 2-1 contre Grasshopper. Sur deux frappes lointaines, Kamberi (32e) et Marchesano (38e) ont placé les visiteurs sur la bonne voie. GC a repris en vain espoir après la réussite de Mabil (61e) et se retrouve avant-dernier alors que le FCZ prend la tête.