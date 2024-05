YB sacré champion à Genève sous les yeux de Novak Djokovic !

Les Young Boys ont décroché leur 17e titre de champion de Suisse. Lors de la 37e journée de Super League, les Bernois ont mis fin au semblant de suspense en battant Servette 1-0 à Genève.

Joël Magnin, entraîneur d'YB

«Ces deux derniers mois, l'équipe a réalisé ce que j'avais demandé. On va fêter ça. Je veux aussi féliciter Raphaël Wicky pour son travail, il a été responsable du team durant plus des deux tiers de la saison. Quand on a pris les commandes, on a changé quelques principes, et l'équipe l'a bien accepté.»