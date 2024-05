Young Boys a l'occasion de prendre le large en tête de la Super League dimanche (16h30). Un succès face au FCZ donnerait 8 points d'avance aux Bernois sur Servette, et 9 sur Lugano, battu samedi.

Joel Monteiro et les Young Boys sont attendus au Letzigrund ce dimanche. KEYSTONE

ATS

YB devra toutefois se méfier des Zurichois qui les avaient battus le 3 mars dernier, déjà au Letzigrund. Cette défaite avait précipité la fin de l'ère Raphaël Wicky, limogé le lendemain, et a eu pour effet de relancer les Bernois dans la course au titre.

Derby YS-LS

Dans le Relegation Group, un derby vaudois verra s'affronter Yverdon à Lausanne (16h30). Les deux équipes n'ont plus grand-chose à jouer en cette fin de saison puisqu'elles ne peuvent plus lutter pour les places européennes et comptent toutes deux sept points d'avance sur Grasshopper, avant-dernier et barragiste. Il en va de même pour Bâle et Lucerne qui se retrouvent dans la cité rhénane (14h15).

