La 27e journée de Super League voit Yverdon accueillir Zurich samedi au Stade Municipal. Et après trois défaites, les Vaudois doivent réagir.

L'entraîneur yverdonnois Alessandro Mangiarratti espère bien mettre fin à la série de défaites en Super League ATS

Neuvièmes avec 30 points, les Vert et Blanc sont sous la menace de GC et Lausanne avec 29 unités. La chance des Yverdonnois, c'est que les Sauterelles se déplacent à Winterthour samedi pour un important derby zurichois, puisque Winterthour lutte de manière intense pour la sixième place avec Lucerne. Et que le LS se rendra dimanche à la Praille pour défier Servette.

La formation d'Alessandro Mangiaratti doit se souvenir du 11 février et de cette victoire à domicile contre Servette justement. Et une semaine avant, les Vaudois avaient dominé Zurich 3-0 à domicile avec notamment un doublé d'un Kevin Carlos en pleine bourre.

La troisième rencontre entre St-Gall (5e) et Lugano (4e) sera là aussi déterminante pour deux équipes qui veulent regarder vers le haut, mais qui n'ont pas le droit de ne pas jeter un coup d'oeil dans le rétroviseur.

ats