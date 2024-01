Les Suisses poursuivent leur sans faute dans les qualifications de l’Open d’Australie. Après deux journées, leur bilan est de sept victoires en sept matches.

Simona Waltert est déjà qualifiée pour le troisième et dernier tour. IMAGO

Après Alexander Ritschard (ATP 198) et Jil Teichmann (WTA 130) lundi, Marc-Andrea Hüsler (ATP 191), Céline Naef (WTA 137) et Lulu Sun (WTA 189) ont également passé le cap du premier tour. Quant à Simona Waltert, elle est déjà qualifiée pour le troisième et dernier tour.

Lulu Sun et Simona Waltert ont signé les performances du jour. La Genevoise a battu 6-4 6-3 la Britannique Heather Watson (WTA 142). Quant à la Grisonne, elle s’est imposée 2-6 6-1 6-3 devant l’Espagnole Marina Bassols Ribera (WTA 113). Elle jouera sa place dans le tableau principal contre la Russe Anastasia Zakharova (WTA 191).

ats