Carlos Alcaraz (no 1) sera bien présent au rendez-vous des quarts de finale à l'US Open. Le tenant du titre a dominé l'Italien Matteo Arnaldi (ATP 61) 6-3 6-3 6-4 lundi au 4e tour.

Ça passe pour Alcaraz ! L'Espagnol, n°1 mondial, s'impose en trois sets face à Arnaldi (6-3, 6-3, 6-4) et affrontera le vainqueur de Sinner/Zverev en 1/4 de finale ✅ pic.twitter.com/XT1k22Dm7x — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 4, 2023

L'Espagnol de 20 ans a maîtrisé son sujet pour cueillir son 11e succès consécutif à Flushing Meadows, le 11e de suite en Grand Chelem également puisqu'il a triomphé cet été à Wimbledon. Il a mis un peu moins de deux heures pour vaincre la résistance de Matteo Arnaldi (22 ans).

Carlos Alcaraz n'a connu qu'une toute petite alerte sous le toit du stade Arthur Ashe. Il a concédé son service dans le troisième jeu du troisième set, sur la seule balle de break obtenue par son adversaire. Mais il a rectifié le tir dans la foulée, signant ensuite un cinquième break dans l'ultime jeu de ce match.

Le plus jeune no 1 mondial de l'histoire affrontera en quarts de finale Jannik Sinner (no 6) ou Alexander Zverev (no 12). Les amateurs de tennis rêvent d'un nouvel affrontement avec Jannik Sinner: les deux hommes avaient livré un duel fabuleux l'an dernier à New York, au stade des quarts de finale déjà, et Carlos Alcaraz s'était imposé en 5h15' après avoir effacé une balle de match.

Con la de hoy, Carlos Alcaraz suma 4⃣0⃣ victorias de Grand Slam.



¡Vamooooooos! pic.twitter.com/KcckbzX3OP — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2023

ats