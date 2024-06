Alexander Zverev, l'autre guerrier de la nuit parisienne !

Novak Djokovic n'est pas l'unique guerrier de ce Roland-Garros 2024. Alexander Zverev (no 4), lui aussi, ne cesse de repousser ses limites.

ATS

Deux jours après avoir déjà été entraîné dans un long marathon de cinq sets par le Néerlandais Tallon Griekspoor, le Champion olympique s'est qualifié à 01h40 du matin pour les quarts de finale à la faveur de son succès 4-6 6-1 5-7 7-6 (7/2) 6-2 Holger Rune (no 13) après 4h11 de match.

Il affrontera mercredi Alex de Minaur (no 11) dans l'espoir de se hisser dans le dernier carré pour une quatrième année de rang. L'autre quart de finale du haut du tableau opposera le no 1 mondial à Novak Djokovic au triple vainqueur du Geneva Open Casper Ruud (no 7).

Touché au genou droit, Novak Djokovic ne sait pas encore s'il sera en mesure de jouer ce quart de finale. «Je ne sais pas ce qui se passera mardi et mercredi, ni si je serai capable d'entrer sur le court et de jouer», expliquait-il lundi soir en conférence de presse après son succès miraculeux devant l'Argentin Francesco Cerundolo (no 23).

AFP