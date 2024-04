Privée de Belinda Bencic et Viktorija Golubic, la Suisse aura besoin d'une grande Jil Teichmann (WTA 213) pour espérer faire vaciller ce week-end la Pologne d'Iga Swiatek, numéro 1 mondiale. Après un exercice 2023 compliqué et fraîchement remise d'une blessure au dos, la Biennoise veut profiter de cette affiche pour se relancer, devant son public.

Jil Teichmann espère se relancer ce week-end contre la Pologne. KEYSTONE

ATS

Des mois de galères et sa chute au classement WTA semblent l'avoir renforcé. «Je suis tellement contente d'être sur le court, de pouvoir m'entraîner et d'être prête à jouer», déclare la Biennoise de 27 ans à Keystone-ATS, à quelques jours du match de qualification de la Billie Jean King Cup contre la Pologne.

Retombée hors du top 100

Après deux exercices bouclés dans le top 40 mondial (21e en juillet 2022) et ponctués de performances prometteuses – finale à Cincinnati en 2021, 8e de finale à Roland-Garros en 2022 – Jil Teichmann a vécu une année 2023 des plus compliquées. Des éliminations au 1er tour en Grand Chelem, un retour par la case qualifications à partir du dernier US Open: la gauchère est retombée dans une certaine forme d'anonymat.

Elle a achevé la dernière saison hors du top 100, une première depuis 2018. «C'était des moments pas faciles à vivre, je n'étais pas habituée», confie-t-elle, avant d'énumérer les raisons derrière cette méforme inattendue. «Il y a eu des changements au sein de mon staff et quelques petits pépins physiques. Mais j'ai aussi perdu beaucoup de matches en trois sets (17 défaites en trois manches, contre 6 victoires), ce qui ne m'a pas permis d'enchaîner.»

Malgré ces mésaventures, Jil Teichmann a gardé le cap et la confiance. «J'ai eu le temps de penser à tout ça, de bien digérer. Maintenant, je vais recommencer à zéro et c'est un super challenge. Dans le tennis, tout peut aller très vite. Je me dis donc que ça peut tout à fait aller rapidement dans le bon sens», lâche-t-elle.

Figure de proue

La native de Barcelone en est dans tous les cas capable, si l'on se souvient de sa saison 2019, celle de son entrée dans le top 100 et de ses deux titres en simple acquis à Prague et à Palerme (WTA 250). «L'objectif est de reprendre confiance, de jouer beaucoup de matches et d'enchaîner les victoires. Je sais que je suis capable de très bien jouer au tennis et que je peux accomplir de belles choses», assure-t-elle.

Cette semaine internationale représente donc une bonne opportunité pour se relancer. Le forfait inattendu de Viktorija Golubic (WTA 78), blessée au pied et au genou gauche, et l'absence de Belinda Bencic, qui attend son premier enfant, font de Jil Teichmann la figure de proue de cette équipe de Suisse.

Si ses jeunes coéquipières Céline Naef (18 ans, WTA 148) et Simona Waltert (23 ans, WTA 158) sont désormais mieux classées, l'identité de celle qui affrontera la numéro 1 mondiale Iga Swiatek vendredi n'est pas encore connue. «Nous avons plusieurs options, mais nous déciderons au dernier moment», annonce à ce sujet Heinz Günthardt, le capitaine de l'équipe nationale, en conférence de presse.

Devant son public biennois

De son côté, Jil Teichmann se dit opérationnelle, elle qui revient tout juste d'une blessure au bas du dos. «Je me sens très bien, cela me donne de l'énergie de m'entraîner avec les filles. Je me réjouis beaucoup de cette semaine.»

D'autant plus qu'elle évoluera à domicile, à la Swiss Tennis Arena de Bienne. «C'est très spécial pour moi. Je garde de bons souvenirs de la dernière fois que nous avons joué ici», se remémore Jil Teichmann, qui avait remporté ses deux simples lors de la victoire face au Canada en février 2020.

luwi, ats