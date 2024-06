Aryna Sabalenka sera bien présente au stade des huitièmes de finale à Roland-Garros.

ATS

La Bélarusse a dominé sans ménagement son amie Paula Badosa (WTA 139) 7-5 6-1 samedi au troisième tour. Elle n'a perdu que 13 jeux jusqu'ici dans cette quinzaine.

«Il est toujours difficile de jouer contre sa meilleure amie. Mais on sépare les choses et je ne regarde pas qui j'ai en face: j'essaye juste de jouer de mon mieux», a commenté Sabalenka, no 2 mondial et double lauréate en Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024).

La Bélarusse de 26 ans affrontera lundi une Américaine, Madison Keys (WTA 12) ou Emma Navarro (WTA 24), pour une place en quarts de finale. Elle avait atteint les demi-finales l'an dernier sur la terre battue parisienne, dépassant ainsi pour la première fois le stade du 3e tour Porte d'Auteuil.

Samedi, les breaks se sont multipliés dans la première manche, jusqu'à ce que Badosa mène 5-3. A partir de là, Sabalenka n'a plus perdu qu'un seul jeu de la partie, réussissant notamment une série de huit jeux pour empocher le premier set et s'échapper 4-0 dans le second. Elle a terminé en prenant une septième et dernière fois la mise en jeu de Badosa, sur sa quatrième balle de match.

ATS