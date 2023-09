Un demi-finaliste inattendu face à Novak Djokovic

47e joueur mondial, Ben Shelton sera bien à 20 ans l’invité-surprise des demi-finales de l’US Open. Le joueur d’Atlanta a enlevé le derby américain qui l’opposait à Frances Tiafoe (no 10).

The semifinals are calling, Ben Shelton! pic.twitter.com/1jI9JimZcU — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2023

Grâce à deux retours gagnants presque venus d’ailleurs qui lui ont permis de remporter le tie-break crucial du troisième set, Ben Shelton s’est imposé 6-2 3-6 7-6 (9/7) 6-2 après 3h06’ de jeu. Le gaucher sera confronté vendredi au défi ultime contre Novak Djokovic. Avec son formidable service et son bras qui peut armer parfois la foudre, Ben Shelton aura peut-être sa chance contre le Serbe qu’il affrontera pour la première fois. Mais si sa tâche s’apparente à une véritable mission impossible.

Crédité de 49 coups gagnants, de 14 aces, de 34 erreurs directes et de 11 doubles fautes, dont deux consécutives dans ce fameux jeu décisif du troisième set, Ben Shelton résume en deux mots son approche du jeu: «laisser le cerveau sur la table et y aller». Quart de finaliste en janvier en Australie avant de traverser un printemps et un été bien laborieux, Ben Shelton a trouvé une sorte d’état de grâce à Flushing Meadows où personne franchement ne le voyait écarter Tommy Paul (no 14) dimanche et Frances Tiafoe mardi.

Gauff face à Muchova

On connait également l’affiche de la première demi-finale du simple dames. Elle opposera Coco Gauff (no 6) à Karolina Muchova (no 10). La Tchèque a battu 6-0 6-3 Sorana Cirstea (no 30) qui avait éliminé Belinda Bencic. Finaliste du dernier Roland-Garros devant Iga Swiatek, Karolina Muchova tentera de prendre sa revanche sur l’Américaine qui l’a battue le mois dernier en finale du WTA 1000 de Cincinnati.

ATS