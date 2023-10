Trois des quatre joueuses qui avaient permis à la Suisse de gagner la Billie Jean King Cup l'an passé tenteront de conserver le trophée. Elles seront accompagnées de la néophyte Céline Naef.

Céline Naef a été retenue avec l’équipe de Suisse. IMAGO

Pour le tournoi final à Séville, le capitaine Heinz Günthardt a retenu Belinda Bencic (WTA 15), Viktorija Golubic (WTA 105), Céline Naef (WTA 122) et Jil Teichmann (WTA 141). C'est la première fois que Céline Naef fait partie de l'équipe, où elle remplace Simona Waltert.

Dans son groupe, la Suisse affrontera la République tchèque (7 novembre) et les Etats-Unis (9 novembre). Les deux adversaires des Suissesses comptent dans leurs rangs des joueuses s'étant imposées cette année en Grand Chelem, soit l'Américaine Coco Gauff (US Open) et la Tchèque Marketa Vondrousova (Wimbledon).

ATS