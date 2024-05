L'Italienne Camila Giorgi a mis un terme à sa carrière à l'âge de 32 ans, a annoncé la Fédération italienne de tennis. Elle a remporté quatre titres sur le circuit WTA.

Camila Giorgi à l'Open d'Australie 2023 KEYSTONE

Giorgi, qui a culminé à la 26e place mondiale en 2018, a disputé son dernier match en mars lors du 2e tour du WTA 1000 de Miami où elle a été balayée 6-1, 6-1 par la no 1 mondiale polonaise Iga Swiatek. Elle n'était plus apparue depuis en compétition.

L'Italienne était entraînée par son père Sergio, reconnaissable à son imposante chevelure blanche et figure controversée du circuit féminin en raison notamment de ses coups de colère contre les arbitres. Giorgi a remporté le tournoi WTA 1000 de Montréal en 2021 et atteint les quarts de finale de Wimbledon en 2018 et du tournoi olympique de Tokyo en 2021.

