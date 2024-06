A 21 ans, Carlos Alcaraz s'offre un 3e titre du Grand Chelem sur une 3e surface !

Carlos Alcaraz a remporté dimanche son premier Roland-Garros en battant en finale Alexander Zverev, 6-3 2-6 5-7 6-1 6-2 après 4h19' de lutte. A 21 ans et 1 mois, l'Espagnol, déjà sacré en 2022 à l'US Open et en 2023 à Wimbledon, est le plus jeune joueur à triompher en Grand Chelem sur trois surfaces différentes.

ATS Clara Francey

Héritier désigné du Roi de la terre battue Rafael Nadal, Carlos Alcaraz a donc d'ores et déjà battu un record détenu par son compatriote. Nadal était ainsi âgé de 22 ans et 7 mois lorsqu'il avait conquis son premier titre à Melbourne en 2009, près de quatre ans après le premier de ses 14 sacres parisiens et quelques mois après avoir détrôné Roger Federer sur l'herbe de Wimbledon.

En outre, «Carlitos» est simplement le septième joueur de l'ère Open (depuis 1968) à gagner ses trois premières finales majeures, le premier depuis Stan Wawrinka. La série-record a été l'oeuvre de Roger Federer, sorti vainqueur de ses sept premières finales de Grand Chelem. Le Vaudois et le Bâlois ont tous deux été stoppés par Rafael Nadal, à Roland-Garros, respectivement en 2017 et en 2006.

La belle série de Carlos Alcaraz (ATP 3) ne sera vraisemblablement pas brisée par le gaucher majorquin. Le protégé de Juan Carlos Ferrero peut en revanche s'attendre à retrouver à ce stade une autre légende, Novak Djokovic, qu'il a battu en finale du dernier Wimbledon. Et il s'imagine aussi croiser le fer avec le nouveau no 1 mondial Jannik Sinner, qu'il a battu vendredi en demi-finale.

Un physique à soigner

Sa rivalité avec l'Italien de 22 ans, qu'il avait déjà sorti en cinq manches épiques sur la route le menant à son sacre à Flushing Meadows en 2022, s'annonce d'ailleurs prometteuse. Mais l'un des principaux contradicteurs de l'Espagnol, devenu en septembre 2022 le plus jeune no 1 de l'histoire chez les hommes, pourrait aussi être son physique.

Carlos Alcaraz a ainsi déjà dû renoncer à un Majeur (Open d'Australie 2023) ainsi qu'au Masters 2022 en raison d'un pépin de santé. Et c'est le bras droit toujours enserré dans un manchon protecteur qu'il a triomphé dimanche Porte d'Auteuil, au terme d'une saison européenne sur terre battue dans laquelle il n'avait joué qu'un seul tournoi de préparation (Madrid) et gagné trois matches.

0/2 pour Zverev

Alexander Zverev s'est, lui, incliné pour la deuxième fois en deux finales majeures, après avoir subi la loi de Dominic Thiem en 2020 à New York où il avait servi pour le titre. En pleine confiance après avoir triomphé à Rome, le Hambourgeois de 27 ans doit donc encore patienter avant d'imiter Boris Becker et Michael Stich, les seuls Allemands sacrés en Grand Chelem dans l'ère Open chez les hommes.

The moment Carlos Alcaraz won his first Roland-Garros title 🏆🇪🇸#RolandGarros pic.twitter.com/a57JqQMJ1O — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2024

«Sascha» Zverev (ATP 4) a pourtant témoigné d'immenses ressources dans ce tournoi. Il avait ainsi accusé deux breaks de retard au cinquième set de son 3e tour face à Tallon Griekspoor. Et il a vécu à distance l'abandon de son procès par la justice allemande, un accord à l'amiable ayant été passé avec son ex-compagne qui l'accusait de violences conjugales.

Alcaraz plus solide

Mais dimanche, le champion olympique 2021 est tombé sur plus fort que lui. Carlos Alcaraz est ainsi allé chercher cette Coupe des Mousquetaires dont il rêvait depuis sa plus tendre enfance avec ses tripes, faisant fi de douleurs à la cuisse gauche pour renverser avec panache la vapeur après avoir perdu un troisième set dans lequel il avait mené 5-2.

L'Espagnol a aussi fait parler sa plus grande créativité, la plus grande variété dans ses coups, pour terminer cette partie avec 52 coups gagnants à son actif. Et que dire de sa gestion des points importants? Il a certes concédé six fois son service, mais a effacé les... 17 autres balles de break que son adversaire s'est procurées dimanche après-midi.