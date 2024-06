Casper Ruud fait toujours son bonhomme de chemin à Roland-Garros. Le Norvégien a décroché son billet pour les quarts de finale lundi en battant Taylor Fritz en quatre sets, 7-6 (8/6) 3-6 6-4 6-2.

ATS

Un premier set d'1h19' a donné le ton de cette partie entre le lauréat du Geneva Open et un Taylor Fritz (ATP 12) décidément de plus en plus à l'aise sur terre battue. Le no 1 américain a d'abord sauvé deux balles de sets sur son service avant de mener 5-1 dans le jeu décisif, puis 6-5. Mais Ruud (ATP 7) a remporté les trois points suivants pour prendre les devants.

Après avoir rapidement concédé son service dans la manche suivante, le double finaliste de Roland-Garros a toutefois vu Fritz revenir à un set partout. Sans paniquer, il a finalement fait respecter la logique en s'imposant en quatre manches.

Pour poursuivre sa route à Paris, le Norvégien devra écarter Novak Djokovic, qui a montré lors de ses deux derniers matches qu'il était toujours increvable en Grand Chelem. Cet alléchant quart de finale sera l'occasion pour Ruud de prendre se revanche sur le Serbe, qui l'avait battu en finale l'an dernier à la Porte d'Auteuil.

ats