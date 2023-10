Dominic Stricker (ATP 96) aura bien rendez-vous avec Casper Ruud (ATP 8) ce jeudi en huitième de finale des Swiss Indoors. Programmée dès 16h00, cette rencontre pourrait offrir un beau spectacle.

Casper Ruud a remporté son premier match aux Swiss Indoors. Keystone

En course pour le Masters de Turin dont il fut le finaliste l’an dernier, le Norvégien a enfin gagné un match dans le tableau principal des Swiss Indoors. Eliminé au deuxième tour des qualifications en 2019 et battu d’entrée de jeu par Stan Wawrinka il y a douze mois, Casper Ruud s’est imposé 7-6 (7/5) 6-2 devant Alexander Bublik (ATP 30), titré dimanche à Anvers.

Même s’il fut le premier à perdre son engagement dans les deux manches, l’ancien double vainqueur de Genève et de Gstaad a laissé une très belle impression. Il a, en tout cas, remporté le plus beau point joué depuis lundi, avec un lob gagnant armé le dos au filet entre ses jambes sur le premier échange du second set.

Casper Ruud sait toutefois que son premier duel contre Dominic Stricker ne s’apparentera pas à une formalité. Libéré d’un poids après sa victoire de mardi devant le Libanais Benjamin Hassan, le Bernois pourra relâcher son bras. Avec le soutien du public, il a les moyens de pousser son adversaire dans ses derniers retranchements.

Fritz et Hurkacz passent aussi

Engagés comme Casper Ruud dans la lutte pour les quatre dernières places encore à attribuer à Turin, Taylor Fritz (ATP 9) et Hubert Hurkacz (ATP 11) ont également gagné mercredi. L’Américain a enlevé son premier tour 7-6 (9/7) 7-6 (7/4) face à l’Australien Max Purcell (ATP 41) sans vraiment convaincre.

Le Polonais, en revanche, s’est aisément qualifié pour les quarts de finale à la faveur de son succès 6-1 6-4 devant l’Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 27). Récent vainqueur du Masters 1000 de Shanghaï, Hubert Hurkacz demeure l’homme à battre à la Halle St. Jacques.

ATS