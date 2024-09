«Ce que j'ai vu avec Roger Federer, personne ne l'a jamais fait»

Toni Nadal s'est récemment livré à «Euronews». L'oncle de Rafael Nadal a notamment donné son opinion sur son neveu et les deux plus grands rivaux de ce dernier, à savoir Novak Djokovic et Roger Federer.

blue Sport NL Nicolas Larchevêque

L'année 2024 a marqué la fin d'une ère dans le monde de la petite balle jaune. Pour la première fois depuis la saison 2002, aucun des quatre trophées en Grand Chelem n'a été soulevé par l'un des membres du «Big Three», à savoir par Novak Djokovic, Rafael Nadal ou Roger Federer.

Et même si la nouvelle génération a pris le pouvoir, l'éternel débat autour du plus grand joueur de tous les temps continue de faire rage. Et chacun y va de son avis sur le sujet. Le dernier en date ? Toni Nadal. Longtemps entraîneur de son neveu Rafael Nadal, l'Espagnol de 63 ans a ainsi livré son point de vue dans un entretien accordé à «Euronews» depuis le centre d'entraînement ouvert par «Rafa» à Sani, en Grèce.

«Celui qui a le mieux joué, c'est Roger Federer. Le meilleur, c'est Novak Djokovic. En durée et parce que Djokovic a gagné plus de titres que les autres», a alors estimé le Majorquin. «Qui pourrait être le meilleur sans les blessures ? Mon neveu, Rafa, mais il a souvent été blessé. Finalement, le meilleur est Djokovic, mais à mon avis, ce que j'ai vu sur le court quand Federer jouait, personne ne l'a jamais fait.»

«On naît pour être numéro un»

Pour Toni Nadal, les trois monstres sacrés du tennis ont du sang de champion dans leurs gènes. «On naît pour être numéro un. On naît avec un talent naturel», a ainsi avancé l'oncle du «Taureau de Manacor».

Avant toutefois de tempérer ses propos : «En même temps, il faut travailler dur, parce que le talent naturel ne suffit pas. Bien sûr, il est très difficile d'atteindre les objectifs que Roger Federer peut atteindre. Il est aussi très difficile de devenir Lionel Messi, c'est presque impossible, mais vous pouvez être un très bon joueur de tennis ou un très bon joueur de football si vous êtes prêt à travailler très dur.» Les stars de demain sont prévenues...