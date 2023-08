A 38 ans, Stan Wawrinka est le joueur le plus âgé à passer un tour à l'US Open depuis Jimmy Connors en 1992. Mu par un plaisir de jouer intact, il espère ne pas en rester là.

Just a beauty reel of @stanwawrinka 's backhand. pic.twitter.com/OqzZEbjbB6 — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2023

Le souvenir de son sacre new-yorkais est une source de motivation supplémentaire. «Oui, à chaque fois que je reviens à New York, je repense à ma victoire ici en 2016», admettait-il après son succès convaincant face à Yoshihito Nishioka au 1er tour.

Depuis ses opérations, à un pied et deux fois au genou gauche, il n'est plus tout à fait le même joueur que celui qui avait remporté trois titres du Grand Chelem entre 2014 et 2016. «On ne peut pas dire ça», estime-t-il. «Je ne peux pas comparer.»

Gagner encore une fois un tournoi

Difficile néanmoins d'imaginer l'ex-no 3 mondial fêter de tels triomphes à l'âge sportif avancé de 38 ans. Mais pour Stan Wawrinka, là n'est pas la question. Il joue toujours – ou plutôt à nouveau – pour les émotions qu'il ressent sur le court et dans un stade rempli de fans enthousiastes.

«C'est ce dont je rêvais quand j'étais petit, de jouer devant de nombreux spectateurs lors des grands tournois comme l'US Open», s'enthousiasmait-il mardi soir en évoquant l'atmosphère qui règne sur le Grandstand, le troisième court le plus grand de l'immense complexe de Flushing Meadows. Ces émotions, il veut les savourer encore aussi longtemps que son corps le lui permettra.

Stan Wawrinka s'est encore fixé un objectif majeur : remporter à nouveau un tournoi ATP, quelle que soit la catégorie. Le dernier de ses 16 titres remonte au printemps 2017, à Genève. Il y a un peu plus d'un mois à Umag, il était passé tout près, ne s'inclinant qu'en finale face à Alexei Popyrin.

S'arrêterait-il après une telle victoire dans un tournoi ? «Non», rassure le Vaudois. «Le sentiment de pouvoir clore une semaine par une telle victoire finale est juste follement agréable», explique le champion olympique 2008 de double. «Mais là, on est à l'US Open.»

Sur les traces de Jimmy Connors

Stan Wawrinka a déjà réalisé quelque chose d'extraordinaire en devenant le joueur le plus âgé à gagner un match à l'US Open depuis 1992 et le légendaire Jimmy Connors, qui s'était arrêté au 2e tour à 40 ans. Le Vaudois peut faire mieux que l'Américain : son adversaire du 2e tour Tomas Martin Etcheverry (no 30) – qu'il a battu au même stade de la compétition cet été à Wimbledon en quatre sets – est largement à sa portée.

ATS