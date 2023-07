Battu dimanche en finale du tournoi ATP 250 d’Umag, Stan Wawrinka n’a pas pu retenir ses larmes au moment de prononcer son discours.

"I love this sport so much"



Tennis loves you more, @stanwawrinka ❤️ pic.twitter.com/whhW076dJD — Tennis TV (@TennisTV) July 30, 2023

Si proche du Graal. Sevré de trophées depuis maintenant six années et son triomphe au Geneva Open en 2017, Stan Wawrinka n’est pas passé loin de s’adjuger un 17e titre sur le circuit principal dimanche à Umag, en Croatie. Le Vaudois de 38 ans s’est incliné face à l’Australien Alexei Popyrin (ATP 57) dans une finale qu’il avait largement les moyens de remporter (6-7 6-3 6-4).

L’émotion (et les regrets ?) était donc grande pour le triple lauréat en Grand Chelem, qui n’a pas pu retenir ses larmes au moment de s’adresser au public. «Je sais que c'est stupide de pleurer, mais j'aime tellement ce sport. Vous le rendez si spécial. C’était une semaine incroyable, j'espère vraiment pouvoir revenir et je vous remercie pour votre soutien tout au long de la semaine», a déclaré Wawrinka entre deux sanglots.

Un bond de 23 places au classement ATP

Malgré sa défaite frustrante, ce dernier peut tirer un bilan plus que positif de son séjour croate. Grâce à sa performance (sa première finale depuis 2019), «Stan the Man» a fait un bond de 23 places au classement ATP publié lundi. Il se retrouve ainsi au 49e rang mondial, une position à laquelle il n’avait plus figuré depuis avril 2021 (ATP 46 à cette époque).

A 38 ans, Wawrinka ne cesse de surprendre et de repousser ses limites. Et cela pour le plus grand bonheur du tennis suisse !