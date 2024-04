Le Serbe Novak Djokovic domine toujours le classement ATP publié lundi et s’offre ainsi un nouveau record, détenu jusqu’ici par Roger Federer.

Novak Djokovic est désormais le numéro un mondial le plus âgé. IMAGO/PanoramiC

ATS

Djokovic devient, à 36 ans et 322 jours, le plus vieux numéro un mondial depuis la création de ce classement en août 1973. «Nole», engagé à partir de mardi au Masters 1000 de Monte-Carlo pour lancer sa saison sur terre battue, a ravi ce record de longévité à Roger Federer.

Le Bâlois avait été au sommet de la hiérarchie à 36 ans et 320 jours. Avant le Suisse, il y avait eu l'Espagnol Rafael Nadal (33 ans et 244 jours) et l'Américain Andre Agassi (33 ans et 131 jours).

AFP