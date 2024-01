Novak Djokovic a bluffé tout le monde dimanche en conférence de presse après la victoire de la Serbie contre la Chine en United Cup en répondant à une journaliste en... mandarin !

Novak Djokovic shocked everyone at the press conference by speaking Chinese 🗣🇨🇳 pic.twitter.com/2E480IIT5x — Eurosport (@eurosport) January 2, 2024

Novak Djokovic a plus d’une corde à sa raquette et il l'a prouvé une nouvelle fois lundi après la victoire de la Serbie contre la Chine (2-1) en United Cup, à Perth (Australie).

En conférence d'après-match, une journaliste a demandé à l'actuel no 1 mondial d'adresser quelques mots à ses nombreux fans chinois afin de les réconforter après que celui-ci ait battu leur équipe.

Et le Serbe ne s'est pas fait prier : «Bonne année», «comment allez-vous», «merci de votre soutien», «je vous aime mes amis en Chine», a-t-il lancé dans un mandarin parfait.

Olga Danilovic, sa partenaire de jeu, en est restée bouche bée tandis que Viktor Troicki, ancien joueur et capitaine de l’équipe, est parti en fou rire !

«Nole» est un véritable polyglotte. En plus du mandarin donc et du serbe, sa langue maternelle, il parle couramment l'anglais et l'italien et peut également s'exprimer en français, allemand, croate et espagnol. Il a aussi quelques notions en arabe, russe, portugais, japonais...