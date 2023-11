Vainqueur des Masters ATP pour la septième fois dimanche, Novak Djokovic a ajouté un énième record à son palmarès pour cimenter son statut d'un point de vue statistique de meilleur joueur de l'histoire.

Les records établis ou améliorés en 2023

7 sacres aux Masters ATP

A Turin, Djokovic a remporté pour la septième fois le «tournoi des Maîtres» après 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2022. Il devance désormais Roger Fededer, sacré six fois. Le Suisse détient encore le record de participations (17, contre 16 à Djokovic) et de finales jouées (10, contre 9 à Djokovic).

24 titres du Grand Chelem

En remportant l'US Open 2023, il a égalé le record absolu détenu par l'Australienne Margaret Court depuis l'US Open 1973.

«Djoko» était devenu seul détenteur du record masculin (23) grâce à son troisième sacre à Roland-Garros en juin, avec une longueur d'avance sur Nadal et trois sur Federer.

8e année terminée à la première place mondiale

Pour la huitième fois de sa carrière (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021 et 2023), le Serbe a terminé l'année avec le statut de meilleur joueur de la planète. Il avait dépassé le record, alors détenu par l'Américain Pete Sampras (6), en 2021. Federer en est resté à cinq, tout comme Rafael Nadal.

10 titres à Melbourne

En janvier 2023, il a remporté l'Open d'Australie pour la dixième fois après 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 et 2021, soit quatre fois de plus que Federer et l'Australien Roy Emerson.

36 finales de Grand Chelem jouées

Avec quatre finales disputées en 2023, il est désormais nettement devant Federer (31) et Nadal (30) chez les hommes, mais également devant Chris Evert (34) chez les femmes.

40 titres en Masters 1000

Vainqueur du Masters 1000 de Paris début novembre, Djokovic est le joueur le plus titré dans cette catégorie de tournois, les plus importants et mieux dotés après ceux du Grand Chelem. Il est en outre le seul joueur à avoir remporté les neuf tournois de cette catégorie, qui plus est à plusieurs reprises.

400 semaines passées à la place de no 1 mondial

«Djoko» va débuter lundi sa 400e semaine à la première place du classement ATP, un chiffre jamais encore atteint. Son premier poursuivant dans ce classement ne peut pas le rattraper, puisqu'il s'agit de Federer, retraité depuis 2022, avec 310 semaines. Parmi les joueurs en activité, Nadal occupe la 6e place de ce classement avec 209 semaines.

Les records dans son viseur

Record de titres ATP

Grâce à son sacre à Turin, il totalise désormais 98 tournois remportés sur le circuit ATP, dont six en 2023. Seuls Federer (103) et Jimmy Connors (109) ont fait mieux.Record de victoires à Wimbledon et à l'US Open

Avec sept sacres sur le gazon londonien, il n'est plus qu'à une longueur des huit titres record de Federer. Il totalise depuis cette année quatre sacres à l'US Open, à une longueur du record co-détenu par Federer, Pete Sampras et Jimmy Connors.

Seul le record de victoires à Roland-Garros est hors d'atteinte: avec trois sacres depuis juin sur la terre battue parisienne, il est très loin des 14 titres de Nadal.

Record de matches gagnés en Grand Chelem

Avec 361 matches gagnés dans les quatre tournois du Grand Chelem, il devrait dépasser dès 2024 Federer qui détient le record avec 369.

Et aussi...

Le Grand Chelem?

S'il est le seul joueur à avoir remporté à quatre reprises trois des quatre tournois du Grand Chelem en une saison (2011, 2015, 2021, 2023) et à avoir remporté au moins trois fois chacun des quatre Majeurs, «Djoko» n'a pas encore réussi le Grand Chelem, à savoir gagner les quatre tournois majeurs la même année.

Seuls l'Américain Don Budge (1938) et l'Australien Rod Laver (1962 et 1969) l'ont fait sur le circuit masculin. Elles sont trois à y être parvenues dans l'histoire du tennis féminin, l'Américaine Maureen Connolly (1953), l'Australienne Margaret Court (1970) et l'Allemande Steffi Graf (1988).

Le titre olympique?

C'est le seul titre qui manque à son palmarès. En quatre participations aux Jeux olympiques (2008, 2012, 2016, 2021), il n'a décroché qu'une médaille, le bronze en simple à Pékin pour sa première participation après avoir été battu en demi-finale par Nadal.

A Tokyo, en 2021, il a terminé au pied du podium (4e) en simple, battu en demi-finale par l'Allemand Alexander Zverev puis en «petite finale» par l'Espagnol Pablo Carreno, et en double mixte.

Les JO-2024 de Paris sont sa dernière chance de se couvrir d'or olympique, mais le tournoi de tennis se déroulera sur la terre battue de Roland-Garros, la surface sur laquelle il a été le moins titré.

