Dominic Stricker (ATP 181) et Viktorija Golubic aborderont l’US Open avec des ambitions limitées. Le Bernois et la Zurichoise ont concédé la défaite à Winston Salem et à Cleveland.

Viktorija Golubic a vécu bien des tourments à Cleveland. ats

En Caroline du Nord, Dominic Stricker s’est incliné 6-4 6-1 devant Lorenzo Sonego (ATP 58). Incapable de convertir l’une des huit balles de break en sa faveur, le Bernois a payé face à l’Italien son manque de repères. Revenu il y a deux mois aux affaires après sa blessure au dos, il ne possède pas encore la confiance et le coffre pour évoluer au niveau qui lui avait permis l’an dernier de se hisser en huitième de finale de l’US Open grâce notamment à un succès sur Stefanos Tsitsipas.

Dans l’Ohio, Viktorija Golubic a, quant à elle, vécu bien des tourments face à la tête de série no 1 Beatriz Haddad Maia qui l’a battue 6-3 7-5. Issue des qualifications, la Zurichoise a, en effet, réussi «l’exploit» de perdre une seconde manche 7-5 après avoir pourtant mené... 5-0 devant la Brésilienne et bénéficié de six balles pour revenir à un set partout, deux à 5-2 et quatre à 5-4.

