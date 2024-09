Jack Draper (no 25) figure pour la première fois en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Le Britannique a dominé Tomas Machac (ATP 39) en trois sets lundi en 8e de finale de l'US Open.

ATS

Stoppé en 8e de finale l'an dernier à New York, Jack Draper n'a laissé aucune chance au finaliste du dernier Geneva Open. Le gaucher de 22 ans a écrasé le Tchèque 6-3 6-1 6-2 dans le Stade Louis Armstrong. Il n'a pas concédé son service dans cette partie, effaçant les six balles de break auxquelles il a fait face.

Assuré d'améliorer son meilleur classement – 25e jusqu'ici – au terme de ce tournoi, Jack Draper aura un coup à jouer en quart de finale. Le no 1 britannique, qui n'a pas perdu le moindre set dans ses quatre premiers tours, se mesurera au vainqueur du derby australien entre Alex De Minaur (no 22) et Jordan Thompson (ATP 32).

ats