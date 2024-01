Touché au poignet, Novak Djokovic sera-t-il d’attaque pour la conquête d’un onzième titre à l’Open d’Australie dont les trois coups seront donnés ce dimanche déjà à Melbourne Park ?

Novak Djokovic vise un 11e titre à Melbourne. IMAGO/AAP

Battu par Alex de Minaur à Perth la semaine dernière dans le cadre de l’United Cup, Novak Djokovic assure que cette gêne ne l'empêchera pas de tenir son rang dans un tournoi qu’il avait gagné pour la première fois en 2008. On sera fixé dès ce dimanche.

Son premier tour contre le qualifié croate Dino Prizmic (ATP 178) sera, en effet, le match-vedette du premier «sunday’s start» de l'histoire du tournoi. Comme à Roland-Garros, l'Open d'Australie se jouera ainsi sur quinze jours au mépris des traditions pour maximiser les revenus.

Si son poignet le laisse tranquille, on voit mal comment Novak Djokovic pourrait être battu. A 36 ans, le Serbe possède une marge immense sur ses rivaux. On a le sentiment parfois que gagner un point contre lui tient du miracle. Sa science du jeu est incomparable.

Même si son tableau ne sera pas simple avec un huitième de finale théorique contre Ben Shelton (no 16), un quart contre Stefanos Tsitsipas (no 7) et une demi-finale face à Jannik Sinner (no 4) qui l’a battu à deux reprises l’automne dernier, il devrait presque tranquillement voguer vers un 25e titre majeur pour signifier, si besoin était, qu’il est bien le plus grand joueur de tous les temps.

Quatre outisders

Avec Jannik Sinner, Carlos Alcaraz (no 2) et Daniil Medvedev (no 3) seront les principaux outsiders du tournoi. L’Espagnol avait privé Novak Djokovic du Grand Chelem l’an dernier à l’issue d’une finale de Wimbledon qui restera dans les annales.

Quant au Russe, finaliste à deux reprises à Wimbledon, il peut être parfois injouable à condition que toutes les planètes soient alignées. Champion olympique en titre, Alexander Zverev a, quant à lui, été très convaincant lors de l’United Cup qu’il a gagnée avec l'Allemagne. Mais en raison d’un mental souvent bien fragile, il part de plus loin.

Dans le simple dames, elles sont quatre pratiquement sur la même ligne. La no 1 mondiale Iga Swiatek, la tenante du titre Aryna Sabalenka (no 2), la finaliste de l’an dernier Elena Rybakina (no 3) et la Championne de l’US Open Coco Gauff (no 4) se regarderont les yeux dans les yeux pour un tournoi qui s’annonce vraiment emballant.

Une double commémoration

Cet Open d’Australie 2024 commémorera le vingtième anniversaire du premier des six titres de Roger Federer et le dixième de celui de Stan Wawrinka. Mais malgré la résilience de Stan Wawrinka, cette quinzaine ne devrait pas vraiment sourire aux couleurs helvétiques. Victime d’une fracture de la malléole en octobre dernier, Stan Wawrinka ne semble pas franchement prêt à rivaliser avec le no 1 français Adrian Mannarino (no 20) lundi.

Le pronostic n’est également pas favorable pour Viktorija Golubic devant Veronika Kudermetova (no 15). La bonne surprise pourrait, en revanche, venir de Lulu Sun (WTA 189). Sortie des qualifications, la gauchère ne partira pas battue d’avance contre Elisabetta Cocciaretto (WTA 45) qui n’a plus fait grand-chose depuis sa victoire en juillet dernier au Ladies Open de Lausanne.

ld, ats