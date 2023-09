Federer: «Secrètement, on aime être le centre de l'attention»

Un an après avoir tiré sa révérence, Roger Federer était de retour, en tant que spectateur bien entendu, à la prestigieuse Laver Cup. L'icône du tennis a pris le temps de partager ses réflexions sur sa carrière, ses émotions présentes et ses espoirs pour l'avenir de la Laver Cup.

Roger Ferder avec le chanteur de Coldplay, Chris Martin lors de la Laver Cup à Vancouver, le samedi 23 septembre 2023. IMAGO/ZUMA Press

«C'est génial d'être de retour et de faire partie de la famille du tennis. C'est la première fois que je vis la Laver Cup sous un angle totalement différent,» s'est enthousiasmé Federer dans un entretien avec «Eurosport.»

«J'ai passé une semaine formidable, j'ai été tellement occupé que j'en perds presque ma voix.»

«La Laver Cup me manque beaucoup»

Federer, aux côtés de son éternel rival Rafael Nadal, avait disputé son dernier match professionnel l'année précédente lors de la Laver Cup. Un moment émotionnel où les deux légendes ont laissé parler leurs émotions, marquant ainsi la fin d'une ère dans le tennis.

«La Laver Cup me manque beaucoup. J'ai été très ému par la cérémonie d'adieu, et je sais que beaucoup de fans l'ont été aussi,» a déclaré Federer, rappelant la touche d'humanité qu'il a apportée au tennis.

Pourtant, même en tant que retraité du tennis, Roger Federer ne cesse d'attirer l'attention. Lorsqu'il est apparu sur l'écran géant de la Rogers Arena, les cris de joie des fans ont retenti, montrant que son charisme transcende les générations.

Des espoirs ambitieux piur Berlin

Malgré sa retraite, Federer reste impliqué dans le développement du tennis. En tant que cofondateur de la Laver Cup, il continue de promouvoir et de soutenir l'événement. À propos de l'édition de l'année prochaine à Berlin, Federer a exprimé ses espoirs ambitieux.

«J'aimerais bien revoir Novak. Alcaraz et Djokovic dans la même équipe - j'aimerais beaucoup voir ça,» a-t-il déclaré. Il a également évoqué le désir de voir d'autres jeunes talents tels que Zverev, Rune, et Medvedev rejoindre l'équipe européenne.

«Secrètement, on aime être le centre de l'attention»

Cependant, le tennis lui manque secrètement. «L'adrénaline me manque, mais je suis en même temps heureux de ne pas l'avoir. Secrètement, on aime être le centre de l'attention,» a confié Federer. «Les grandes ovations et voir les visages heureux des gens me manquent, mais je suis heureux à la retraite.»

En conclusion, Roger Federer continue de briller même après sa retraite. Sa passion pour le sport et son dévouement envers la Laver Cup démontrent qu'il reste un acteur clé dans le monde du tennis et regarde également vers l'avenir, espérant voir de nouvelles stars émerger et maintenir la magie du tennis vivante pour les générations futures.