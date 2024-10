Naomi Osaka a mis un terme à sa saison, ont annoncé les organisateurs du WTA 250 de Hong Kong (28 octobre-3 novembre), auquel elle avait prévu de participer. La Japonaise est blessée.

Naomi Osaka ne jouera plus en 2024 IMAGO/Xinhua

AFP ATS

Quadruple lauréate de tournois du Grand Chelem et ex-no 1 mondial, «Naomi Osaka a été contrainte de se retirer» du tournoi asiatique «en raison d'une blessure, ce qui met malheureusement un terme à sa saison 2024», ont indiqué les organisateurs sur X.

Aujourd'hui 56e au classement WTA, la Japonaise de 27 ans avait dû abandonner début octobre en huitièmes de finale du tournoi WTA 1000 de Pékin. Elle avait déjà dû renoncer à disputer le tournoi de Tokyo, qui a débuté lundi.

Double lauréate de l'Open d'Australie et de l'US Open, Naomi Osaka est revenue sur le circuit professionnel en janvier, après une pause de plus d'un an durant laquelle elle a donné naissance à une fille. Depuis son retour, elle n'est pas parvenue à dépasser les quarts de finale des tournois auxquels elle a participé.

AFP