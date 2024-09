Fortunes diverses pour les numéros 1 mondiaux mercredi soir à New York en quarts de finale! Si Jannik Sinner a livré la marchandise face à Daniil Medvedev, Iga Swiatek a bu la tasse.

Believe it, Jessica! You're a Grand Slam semifinalist 😍 pic.twitter.com/n5UbED1I8N — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2024

La Polonaise s’est inclinée 6-2 6-4 devant Jessica Pegula (WTA 6). La joueuse de Buffalo brise enfin le plafond de verre après six échecs à ce stade des quarts de finale pour s’offrir ce jeudi sa première demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. Elle l’opposera à la Tchèque Karolina Muchova (WTA 52).

Coupable de 41 fautes directes, Iga Swiatek n’a pas vraiment justifié son rang. Victorieuse à New York il y a deux ans. la Polonaise est tombée il est vrai contre une joueuse qui traverse à 30 ans le plus bel été de sa carrière. Victorieuse du Masters 1000 de Toronto et finaliste de celui de Cincinnati, l’Américaine a prouvé enfin qu’elle pouvait également être la femme des grands rendez-vous. «Je savais que je pouvais le faire», lâchait-elle à l’instant d’évoquer cette qualification pour les demi-finales.

Une troisième demi-finale en 2024 pour Jannik Sinner

Jannik Sinner s’est, quant à lui, imposé 6-2 1-6 6-1 6-4 devant Daniil Medvedev pour se hisser pour la troisième fois cette année dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem. Champion d’Australie, l’Italien est sorti victorieux d’une véritable partie d’échecs face au Russe. Plus créatif et plus puissant aussi, Jannik Sinner a eu la bonne idée de sauver deux balles de 4-2 au quatrième set pour fermer la porte à son adversaire.

Welcome to your first US Open semifinal, Jannik Sinner! pic.twitter.com/5B2n1FiWKc — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2024

Le no 1 mondial s’avance bien sûr comme le grandissime favori avant sa demi-finale contre l’inattendu Jack Draper (ATP 25) même si le Britannique l’a battu lors de leur seul affrontement à ce jour, il y a trois ans au Queen’s. Mais pour Jannik Sinner, c’était dans une autre vie.

